  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrolü bulmamıza ramak kaldı! Türkiye orada harıl harıl arayacak, müjde bu sefer yakın

İngiltere hükümetinde istifa depremi

Türk gençlerinden bomba gelişme: "TOGG"a oyun üretecek! Gündeme düştü, fırtına gibi esecek!

Haberini yapmıştık! Dolandırıcılıktan tutuklandı

Almanya Türkiye'de kurulan sisteme övgüler dizdi! 'Bizden bir adım öndeler'

Çin İHA'larını düşüren Türk savaş gemisinin son hali gündeme bomba gibi düştü

Ölenlerin sayısı 73'e yükseldi: Korkunç trajediye Zelenski'den taziye mesajı

Güney Kore muhalefet lideri nükleer santrallerin su salması yapımı için açlık grevi... Kıyasıya rekabet sürüyor!

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Ankara'da TEKNOFEST rüzgarı! Yerli çelik kanatlara büyük ilgi
Gündem İstanbul Barosu alkol düzenlemesine karşı atağa geçti!
Gündem

İstanbul Barosu alkol düzenlemesine karşı atağa geçti!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 16:22:00 - 2023-08-31 17:31:40
İstanbul Barosu alkol düzenlemesine karşı atağa geçti!

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin açık alanlarda alkollü içeceklerin tüketimi ile ilgili düzenlemesini hedef aldı.

CHP'nin arka bahçesi konumundaki İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgenin iptali ile yürütmesinin durdurulması için dava açtı.

Asayişin sağlanması amacından rahatsız olduğunu belirten İstanbul Barosu, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi2ne aykırı olduğunu ifade ederek dilekçesinde şunları yazdı:

30.08.2023 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından alkol yasağı genelgesi olarak basın ve kamuoyunda yer alan “Alkol Satışı Ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi” konulu 17.08.2023 tarihli genelge ile “alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb. alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi, bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması” istenilmiştir. Genelge ile Anayasa’nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi ile güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmektedir. Anayasa’nın 6. maddesi uyarınca “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” İstanbul Barosu olarak kişilerin yaşam biçimlerine müdahale eden bu genelgenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde 2023/1991 Esas numarası ile dava açılmıştır.

İstanbul Valiliği'nin alkol açıklamasından sonra alkolikler bir bir sahneye çıktı!
İstanbul Valiliği'nin alkol açıklamasından sonra alkolikler bir bir sahneye çıktı!

Gündem

İstanbul Valiliği'nin alkol açıklamasından sonra alkolikler bir bir sahneye çıktı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Valiliğin alkol kararının ardından ayağa kalkanlara Cüneyt Özdemir'den tokat gibi yanıt
Valiliğin alkol kararının ardından ayağa kalkanlara Cüneyt Özdemir'den tokat gibi yanıt

Medya

Valiliğin alkol kararının ardından ayağa kalkanlara Cüneyt Özdemir'den tokat gibi yanıt

İnanılır gibi değil! Özgür Aybaş alkolün faydalarını anlattı(!)
İnanılır gibi değil! Özgür Aybaş alkolün faydalarını anlattı(!)

Gündem

İnanılır gibi değil! Özgür Aybaş alkolün faydalarını anlattı(!)

Özgür Özel'den 'alkol' çıkışı!
Özgür Özel'den 'alkol' çıkışı!

Siyaset

Özgür Özel'den 'alkol' çıkışı!

Alkollü sürücü kendini böyle savundu! Bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm
Alkollü sürücü kendini böyle savundu! Bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm

Yerel

Alkollü sürücü kendini böyle savundu! Bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şişe kırıcı

Bu barocular şişeleride atmazlar sanırım hıııı hıııı hıııııı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23