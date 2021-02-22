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Gündem İstanbul barajlarında son durum
Gündem

İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51,33'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 10:24:00 -
İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında doluluk oranı artmaya devam ediyor.

İSKi verilerine göre, kent genelindeki barajların doluluğu yüzde 51,33'e yükseldi.

Geçtiğimiz hafta boyunca kar yağışları barajların doluluğunu 6 ay sonra ilk kez cumartesi günü yüzde 50'nin üzerine taşımıştı.

Gün gün baraj doluluk oranları

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

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