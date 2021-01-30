İstanbul barajları son durum
İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul barajları ocak ayı başında alarm vermeye başladı. Barajların ortalama doluluk oranı yüzde 19,16 olarak açıklandı. Bu gelişme vatandaşları bir hayli kaygılandırdı. Son dönemdeki yağışların barajlara can suyu olup olmadığı ise merak konusu. Peki, barajlar doldu u? İstanbul barajları son durum | İstanbul kuraklık çeker mi 2021
İstanbul barajları son yılların zor dönemlerini yaşıyor. Mevsimsel yağışların geç kalması, salgın sebebiyle artan su kullanımı barajların alarm vermesine yol açtı. Ocak ayı başında barajların doluluk oranı 19,16 seviyesinde açıklandı. Son dönemdeki yağışların barajlara olan etkisi ise merak konusu. Peki, İstanbul barajları ne durumda?
İstanbul barajları son durum
İSKİ verilerine göre 30 Ocak Cumartesi günü İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 38,86 olarak açıklandı. İstanbul barajlarının halen 61,14'ü boş. Yağışların ise hafta içinde devam etmesi bekleniyor.