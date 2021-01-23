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Gündem İstanbul baraj doluluk son durum! İstanbul barajları doldu mu?
Gündem

İstanbul baraj doluluk son durum! İstanbul barajları doldu mu?

Yağmur kar barajların dolmasında etkili oldu mu? Uzunca süre sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, pandemi sebebiyle artan su kullanımı İstanbul'da barajların alarm vermesine yol açtı. Yüzde 19,16 sevilerine kadar düşen barajlarda son durum merak ediliyor. Peki, İstanbul barajlarının ne kadarı dolu? İstanbul barajları doldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 10:23:00 -
İstanbul baraj doluluk son durum! İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul barajları son durum | Gelecek yaz döneminde İstanbul’un susuzluk yaşamaması vatandaşların en büyük arzusu. Bu nedenle son 10 günde yağan yağmur ve karın barajları ne kadar etkilediği merak ediliyor. Peki, İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul baraj doluluk son durum! İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul’da ocak ayı başında baraj doluluk oranı yüzde 19,16 seviyelerine düştü. Son dönemde etkili olan yağmur ve kar adeta İstanbul barajlarına can suyu oldu. 23 Ocak verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 31,89 olarak belirtildi. Yağışlar barajlar için can suyu oldu ancak barajların yüzde 68,11 oranında boş olduğunun unutulmaması gerekiyor. Vatandaşların bilinçli su tüketimi yapması çok önemli. Elbette önümüzdeki günlerde meydana gelecek yağışlar da yaz ayları için son derece önemli.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

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