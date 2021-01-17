İstanbul baraj doluluk oranı son durum
Kar barajları etkiledi mi? İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda barajlardaki doluluk oranı ortalaması yüzde 19,16'ye kadar düştü. Vatandaşlar susuz bir yaz geçirmemek için yağışların bir an önce başlamasını bekliyordu. İstanbul'a önce yağmur sonra kar yağdı. Peki, yağışlar barajları nasıl etkiledi? İstanbul barajlar doldu mu? Kar barajların dolmasını sağlar mı?
Barajlar doldu mu son durum | İstanbul barajları yağışsız geçen aylar sebebiyle alarm vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta baraj doluluk oranı yüzde 19,16’ye düştü. Beklenene yağışlar ise 9 Ocak’ta başladı. Önce yağmur ardından da kar özlenene kışın İstanbul’a gelmesini sağladı. Peki, kar yağışı barajları etkiler mi?
İstanbul baraj doluluk oranı son durum
Son dönemde etkili olan yağışlar İstanbul barajlarının doluluk seviyelerini olumlu etkiledi. 17 Ocak Pazar günü rakamlarına göre İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 29,48 oldu.