  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? 2021 Mart baraj doluluk oranı
Yerel

İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? 2021 Mart baraj doluluk oranı

Su ihtiyacını gidermek için kaynağımız olan barajlarda geçtiğimiz aylarda doluluk oranı oldukça azalmıştı. Susuzluk endişesi duyan vatandaşlar, İstanbul’da başlayan yağışlar sonrasında rahatladı. Peki İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? Baraj doluluk oranı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 12:11:00 -
İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? 2021 Mart baraj doluluk oranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar indi. Bu durum vatandaşları endişelendirdi. Fakat İstanbul’daki yağışlardan sonra barajların doluluk oranı arttı. Peki İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? Baraj doluluk oranı kaç oldu?

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı son olarak yüzde 66,84 olarak ölçüldü. Geçen sene bu zamanlarda barajlardaki doluluk oranı yüzde 64,65 olarak ölçülmüştü. Bu yıl baraj doluluk oranı, geçen seneyi geride bıraktı.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 47,39, Terkos'ta yüzde 62,13, Sazlıdere'de yüzde 35,18, Alibey'de yüzde 59,62, Büyükçekmece'de yüzde 66,84, Ömerli'de yüzde 83,57, Darlık'ta yüzde 78,05, Elmalı'da yüzde 76,98, Kazandere'de yüzde 59,42 ve Pabuçdere'de yüzde 46,86 olarak kayda geçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya'dan AB'ye Türkiye çağrısı: Artık zamanı geldi
Gündem

İspanya'dan AB'ye Türkiye çağrısı: Artık zamanı geldi

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile pozitif bir ilişkiye sahip olması gerektiğini kaydeden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "Türki..
Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'yi hedef aldılar! Cevap İspanyollardan geldi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'yi hedef aldılar! Cevap İspanyollardan geldi

İsveç merkezli uluslararası yatırım bankası Nordea'nın skandal Türkiye çıkışına İspanyol devinden yanıt geldi.
Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı faiz üzerinden de hedef aldılar!
Gündem

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Boynukalın'ı faiz üzerinden de hedef aldılar!

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Cenab-ı Allah'ın yasakladığı 'faiz' konusunda uyarılarda bulununca malum çevrelerce h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay