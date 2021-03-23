İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? 2021 Mart baraj doluluk oranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar indi. Bu durum vatandaşları endişelendirdi. Fakat İstanbul’daki yağışlardan sonra barajların doluluk oranı arttı. Peki İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? Baraj doluluk oranı kaç oldu?

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı son olarak yüzde 66,84 olarak ölçüldü. Geçen sene bu zamanlarda barajlardaki doluluk oranı yüzde 64,65 olarak ölçülmüştü. Bu yıl baraj doluluk oranı, geçen seneyi geride bıraktı.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 47,39, Terkos'ta yüzde 62,13, Sazlıdere'de yüzde 35,18, Alibey'de yüzde 59,62, Büyükçekmece'de yüzde 66,84, Ömerli'de yüzde 83,57, Darlık'ta yüzde 78,05, Elmalı'da yüzde 76,98, Kazandere'de yüzde 59,42 ve Pabuçdere'de yüzde 46,86 olarak kayda geçildi.