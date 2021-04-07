İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul barajları doldu mu?
İstanbul'un kaç günlük suyu var? Ocak ayı başında İstanbul barajları alarm vermeye başladı. Barajlardaki doluluk ortalaması yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Vatandaşlar, yaz aylarını susuz geçirmekten endişe yaşamaya başladı. Ancak son aylardaki yağışlar İstanbul barajlarına can suyu oldu. Peki, İstanbul barajları doldu mu?
2020 yılının sonbahar mevsiminde İstanbul yeterli yağışı almadı ve barajlar alarm vermeye başladı. 8 Ocak'ta İstanbul barajlarının doluluk oranı ortalama yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Peki, İstanbul barajları doldu mu?
İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul barajları doldu mu?
7 Nisan Çarşamba günü verilerine göre İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk yüzde 76,53 olarak açıklandı.