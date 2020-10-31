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Aktüel İstanbul Azerbaycan Kültür Evi Derneğinden Azerbaycan'a destek
Aktüel

İstanbul Azerbaycan Kültür Evi Derneğinden Azerbaycan'a destek

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:48:09 -
İstanbul Azerbaycan Kültür Evi Derneğinden Azerbaycan'a destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Azerbaycan Kültür Evi Derneği üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Azerbaycan'a destek amacıyla Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen dernek üyeleri, saygı duruşunda bulundu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarını okudu.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Azerbaycan Kültür Evi Derneği Başkanı Hikmet Elp, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde ilan edilen ateşkeslere değinen Elp, şunları kaydetti:

"Son günlerde yapılmış olan ateşkes talepleri umuyoruz ki yine bir soğutma çalışması değildir. Azerbaycan hükümeti, ordusu ve halkıyla birlikte böylesi oyunları bozabilecek güçtedir. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ındır. Ermeni vatandaşlarımızın tavrını da yadırgamaktayız. Haklıya hakkını vermek bu kadar zor mudur? Karabağ'a bağlı olarak sınır kapılarımızın açılmaması yetmez. Karabağ problemi hallolsa bile Türkiye'den toprak talebi olan, soykırım yaptığımız yalanlarını gündemde tutmaya çalışan Ermenistan'ın sınır kapıları açılmamalıdır."

Basın açıklamasının ardından Seyyat Aran'ın Dağlık Karabağ'ı anlatan "Mezar Taşı" isimli romanı ücretsiz dağıtıldı.

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