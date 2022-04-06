İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yönelik bir zam açıklaması yaptı. Peki, İstanbul’da ulaşım ücretleri ne oldu? İstanbul dolmuş ücreti ne kadar?

İstanbul aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul ulaşım zammı metrobüs ücreti ne oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.

Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.