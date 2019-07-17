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İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda tıp, güzel sanatlar, iletişim, eğitim, yabancı diller fakültelerinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda tıp, güzel sanatlar, iletişim, eğitim, yabancı diller fakültelerinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Aydın Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp, Güzel Sanatlar, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim, Fakültelerine, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular 17 Temmuz itibariyle başlamış olup bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

 

 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21
  1. İstanbul Aydın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı
  2. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi başvurular nasıl yapılacak?

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