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Ekonomi İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 67 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 13:57:00 -
İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Profesör,  Doçent ve Dr.  Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Başvurularu esnasında istenilen belgeler:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir
-Dilekçe
-Nüfus cüzdanı örneği
-YÖK formatında özgeçmiş
-2 adet fotoğraf
-Öğrenim  Durumunu  belirtir  Diploma  (Onaylı,  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için Denklik Belgesi)
-Profesör  ve  Doçent  kadrolarına  müracaat  edecek  adaylar  Dilekçe  ve  özgeçmiş  ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına,  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrolarına  müracaat  edecek adaylar  ise  ilgili  Fakülte  Dekanlıklarına  4  (dört  )  takım  dosya  ile  birlikte  şahsen  veya  posta aracılığı ile müracaat edecekler.
-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gün olduğu belirtildi.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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