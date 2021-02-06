İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

Başvurularu esnasında istenilen belgeler:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir

-Dilekçe

-Nüfus cüzdanı örneği

-YÖK formatında özgeçmiş

-2 adet fotoğraf

-Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

-Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört ) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edecekler.

-Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

-Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş ( 15 ) gün olduğu belirtildi.