İstanbul Aydın Üniversitesi 18 akademik personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi uyarınca “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Elemanı” istihdamı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre adaylar hazırladıkları belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuruda bulunabilecek. 22.02.2021 tarihine kadar kabul edilecek başvuruların ön değerlendirmesi 25.02.2021 tarihinde açıklanacak. İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde yapılacak giriş sınavı ise 01.03.2021 tarih ve saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Nihai değerlendirme sonuçları da 03.03.2021 tarihinde www.aydin.edu.tr’den duyurulacak.
İLGİLİ BİRİMLERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FLORYA HALİT AYDIN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ
Adres: Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38 Sefaköy / Küçükçekmece - İSTANBUL
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ