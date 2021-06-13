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Kültür - Sanat İstanbul Arkeoloji Müzesi 130 yaşında
Kültür - Sanat

İstanbul Arkeoloji Müzesi 130 yaşında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Abdülhamit Han tarafından 130 yıl önce "Müze-i Hümayun” adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji müzesinin 130’uncu kuruluş yıldönümüne ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Söz konusu video Abdülhamit Han’ın ve Osmanlı Devleti’nin tarihi eserlere verdiği önem anlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 19:57:00 -
İstanbul Arkeoloji Müzesi 130 yaşında

yeniakit.com.tr

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Abdülhamit Han tarafından 130 yıl önce "Müze-i Hümayun” adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji müzesinin 130’uncu kuruluş yıldönümüne ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Söz konusu video Abdülhamit Han’ın ve Osmanlı Devleti’nin tarihi eserlere verdiği önem anlatıldı.

Abdülhamit Han tarafından 130 yıl önce "Müze-i Hümayun” adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji müzesinin 130’uncu kuruluş yıldönümüne ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun tarafından yapılan paylaşımda, “II. Abdülhamid’in vizyonu ve desteğiyle ilk olarak "Müze-i Hümayun” adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji Müzesi 130 yıl önce bugün açıldı. Bu vesileyle vatanseverlik ve vefa duygusuyla çalışan tüm müzecilerimize saygıyla…” ifadeleri kullanıldı.
Yeni Akit Gazetesi

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