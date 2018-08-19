İstanbul-Ankara istikametinde trafik felç

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yollara düşmesi nedeniyle otoyollarda trafik felç oldu. Kocaeli’de TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişinde önceki gün başlayan trafik dün artarak sürdü. Sabah saatlerinde otoyolun Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminde, Ankara yönünde aşırı yoğunluk yaşanırken, kilometrelerce uzunluğunda araç konvoyu oluştu. Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi nedeniyle otoyolun bu kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

KAÇIŞ ÇARE OLMADI

Yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 Karayolu’na akın etti. Ancak bu kaçış da çare olmadı. D-Karayolu’nda da trafik kısa sürede kilitlendi. Bölgede ring halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı. Trafik yoğunluğundan ve aşırı sıcaktan bunalanlar, yol üzerinde bulunan tesislerde durup dinlenerek vakit geçirdi.

HER YERDE YOĞUNLUK

9 günlük Kurban Bayramı tatilini tatil beldelerinde geçirmek isteyenler de Çanakkale’nin Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde yoğunluğa neden oldu. Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde zaman zaman 3 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluştu.Atatürk Havalimanı’nda da önceki gün mesai bitimiyle birlikte başlayan yoğunluk bayram tatilinin ilk gününde de devam etti. Tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin akın ettiği havalimanda yerli ve yabancı turistler, pasaport ve check-in kontuarlarında uzun süre beklemek zorunda kaldı.İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Otogarı’nda da bayram hareketliliği sürerken, biletlerin tükendiği bildirildi.

HAVALİMANINDA REKOR



Kurban Bayramı tatiline çıkanlar, Türkiye’nin en çok uçak ve yolcu trafiğinin gerçekleştiği Atatürk Havalimanı’nda yolcu rekoru kırdı. Dün havalimanını kullanan yolcu sayısı bir çok ilin nüfusundan fazla oldu. Havayolu şirketleri yoğun talebi karşılamak adına ek seferler düzenlerken, 1441 uçağın kullandığı Atatürk Havalimanı’ndan dün 185 bin 414 yolcu geçti. Buna transfer yolcular da eklendiğinde 230 bin yolcunun geçmesiyle Atatürk Havalimanı’nda bir günde geçen yolcu sayısı rekoru kırıldı. Bayram tatili nedeniyle artan talebi karşılamak için havayolu şirketleri ek seferler düzenlemişti. Sadece Türk Hava Yolları, arefe gününe kadar gerçekleştireceği 6 bin 95 sefer ile yurt içi ve yurt dışına bir milyon yolcu taşıyacak.





OTOGARDA İNSAN SELİ

Her bayram olduğu öncesi olduğu gibi bu bayramda da otogarlarda yoğun hareketlilik yaşandı. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, İstanbul-Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Gidiş trafiğinde yoğunluk nedeniyle bazı sefer saatleri uzadı. Bilet bulamayanlar, gitmek istedikleri yerlere ancak aktarmalı olarak yer bulabildi. Otobüs kaptanı Kemal Laloğlu, “Biz Dikili, Ayvalık ve Çandarlı’ya gidiyoruz. Normal yolculuk 11 saat sürüyor ama İstanbul’dan gidiş trafiği yoğun olduğu için 14-15 saati bulabiliyor” dedi.





TATİLCİLER BODRUM YOLUNDA

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum yerli turist akınına uğradı. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte yola çıkan vatandaşlar, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Verilere göre Kurban Bayramı’nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluğun ise yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum’da yaşanacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu belirterek, "Bayramın kabusa dönmemesi için rezervasyon yaptırmadan yola çıkmayın" uyarısında bulundu.