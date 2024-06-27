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Aktüel İstanbul - Almanya’da uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor
Aktüel

İstanbul - Almanya’da uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-27 23:51:00 -
İstanbul - Almanya’da uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor

Almanya’nın Hamburg kentinde etkili olan olumsuz hava koşulları, Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunluğu ve kalkış uçaklara uygulanan slot nedeniyle uçuşlarda saatlik rötarlar yaşanıyor.

2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Almanya’da uçuşlarda sıkıntılar yaşanıyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa Hava Sahası’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle kalkış yapacak uçaklara slot uygulanıyor. Bu nedenle Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere birçok havayolunun uçuşlarında saatleri aşan gecikmeler meydana geliyor. Avrupa Hava Sahası’nda yaşanan yoğunluğun yanı sıra bugün etkili olan şiddetli fırtına ve Hamburg Havalimanı’ndaki boarding sistemindeki arıza nedeniyle uçaklar kalkış yapamadı.

Hava şartlarının düzelmesi ve arızanın giderilmesinin ardından Türkiye’ye uçuş yapacak uçaklar 3,5 saatlik rötarların ardından Hamburg Havalimanı’ndan kalkış yapabildi.

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