İstanbul - Almanya’da uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor

2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Almanya’da uçuşlarda sıkıntılar yaşanıyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa Hava Sahası’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle kalkış yapacak uçaklara slot uygulanıyor. Bu nedenle Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere birçok havayolunun uçuşlarında saatleri aşan gecikmeler meydana geliyor. Avrupa Hava Sahası’nda yaşanan yoğunluğun yanı sıra bugün etkili olan şiddetli fırtına ve Hamburg Havalimanı’ndaki boarding sistemindeki arıza nedeniyle uçaklar kalkış yapamadı.

Hava şartlarının düzelmesi ve arızanın giderilmesinin ardından Türkiye’ye uçuş yapacak uçaklar 3,5 saatlik rötarların ardından Hamburg Havalimanı’ndan kalkış yapabildi.

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