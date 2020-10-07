İstanbul alarmda, İmamoğlu şovda

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Türkiye’ye bu yıl sıcaklıkla mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Özellikle Eylül ayında beklenenin oldukça altında yağış alan İstanbul’da barajlar boş kaldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Bu seneki yağışları göz önüne aldığımızda, yaz ayları oldukça kurak geçti. Sadece Haziran biraz yağış ortalamalarının üzerine çıktı. Ama Temmuz, Ağustos’ta yağışlar mevsim normali değerlerinin çok daha altında oldu. Eylül’de biraz daha yağış olur ihtimali hesaplanıyordu ama Eylül’ün de çok yağışlı geçtiğini söylemek mümkün değil. normalde Eylül ayının yağış ortalaması 65 kilogram ama şu anda İstanbul’da ölçtüğümüz değerler 22 kilogram yani 3’te 1 oranında yağış düşmüş vaziyette.” dedi.

“Acil eylem planı gerek, kampanyalar başlamalı”

DHA’ya konuşan Adil Tek, yağış oranlarının azalması ile birlikte barajlardaki doluluk oranının da düştüğünü belirterek, “Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35’ler civarında. Günlük tüketime baktığımızda da yüzde 0,3’lük bir değer gibi gözüküyor. Bu da yaklaşık 70-80 günlük bir suyun kaldığını söylüyor. Tasarruf tedbirleri için, acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Aynı pandemide olduğu gibi halkı bilinçlendirme kampanyalarının olması gerekiyor. Şu anda kimse ne kadar su tükettiğinin farkında değil. Su tüketim değerlerimizin biraz daha aşağı çekilmesi gerekiyor ki önümüzdeki aylar için iklim modelleri, durumun pek iç açıcı olmadığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı şov peşinde

İstanbul’da 70 günlük su kalmış ve tasarruf için acil eylem planı gerekirken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu halen şov peşinde. Milyonlarca TL ödediği tablonun reklamıyla uğraşan İmamoğlu, tablo ile yatıp tablo ile kalkıyor. İstanbul’daki su krizine ilişkin ağzını açmayan CHP’li İmamoğlu, aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunun reklamı için mesai harcıyor. Üstelik uzmanlar, söz konusu tablonun sahte olabileceğini belirtiyor. Hizmet bekleyen İstanbul halkının su kriziyle ilgilenmeyen Ekrem İmamoğlu, CHP’nin şekilcilikten ibaret olan belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.