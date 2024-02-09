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Gündem İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısında yeni gelişme
Gündem

İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-02-09 20:37:00 -
İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısında yeni gelişme

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklama, 48'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunda 35 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 48'i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer 48 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerin hakimlik sorgularının başlaması bekleniyor.

Öte yandan, saldırıda yaralanan ve Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin taburcu edildiği öğrenildi.
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Neler oldu?

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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