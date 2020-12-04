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Aktüel İstanbul Adliyesi'ne girişler HES koduyla yapılıyor
Aktüel

İstanbul Adliyesi'ne girişler HES koduyla yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:01:47 -
İstanbul Adliyesi'ne girişler HES koduyla yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında getirilen uygulamayla İstanbul Adliyesi'ne girişler HES koduyla yapılıyor.

Adalet Bakanlığınca, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarındaki yeni uygulama kapsamında, adliyelere girişlerde HES kodu isteniyor.

Dün başlayan uygulama kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen vatandaşlara HES kodu sorulurken, bu işlem nedeniyle C blok girişinde kuyruk oluştu.

Vatandaşların HES kodlarını kontrol eden ve risksiz olanları içeriye alan güvenlik görevlileri, yaptıkları uyarılarla da kodların önceden hazırlanmasını istedi.

Bazı vatandaşlar HES kodlarını kağıda yazarak verirken, bazıları da cep telefonundaki uygulamadan görevlilere gösterdi.

HES kodu olmayanları adliyeye almayan görevliler, kodun nasıl alınacağı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

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