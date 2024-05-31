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Gündem İstanbul Adliyesi’nde ilginç olay! Sahte avukat fena enselendi
Gündem

İstanbul Adliyesi’nde ilginç olay! Sahte avukat fena enselendi

Yeniakit Publisher
2024-05-31 12:26:00 -

İstanbul Adliyesi'nde cübbe giyen sahtekar avukat gözaltına alındı.

İstanbul Adliyesi'nde terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan eşi ile görüşmek için avukat cübbesi giyerek savcılık katına girmeye çalışan bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşandı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kübra A., Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık sorgusu için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Bu sırada savcılık katılan gelen Avukat Ali Alagöz ve yanında bulunan Mustafa A., şüpheli Kübra A.'nın avukatı olduklarını söyleyerek Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin kimlik sorması üzerine Avukat Ali Alagöz baro kimliğini gösterirken, Mustafa A., ise otoparkta unuttuğunu söyledi.

Durumda şüphelenen polis ekipleri, avukat kimliğini gösteremeyen Mustafa A.'nın FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kübra A.'nın eşi olduğunu belirledi. Elinde çanta ve cübbe ile büroya girmeye çalışan sahte avukat Mustafa A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Siyonist hashasi kripto orvutten her sey beklenir...koku kazinincaya kadar kiyamwte kadar batil ile ajanlarla teroristlerle dusman isbirlikcileriyle mucadeleye devam

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