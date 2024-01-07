İstanbul adayı Murat Kurum'dan dikkat çeken paylaşım!
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul videosuyla birlikte kararlılık mesajı verdi.
"İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız, hazırız kararlıyız." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.
Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!