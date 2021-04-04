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Yaşam İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
Yaşam

İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

Hangi illerde 65 yaş üstü yasağı bitti? Koronavirüs salgınında vaka sayıları 40 bini aştı. Vatandaşlar hangi illerde 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğunu araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü yasağı bitti mi? 65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkabiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 22:50:00 -
İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

Koronavirüs salgınında bir sene geride kaldı. Son dönemde artan vakalar sebebiyle uzmanlar 3.dalgaya karşı uyarılarda bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü İstanbul’da hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

İstanbul 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmediğini merak ediyor. Orta ve düşük riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

Çok yüksek riskli iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller: Şırnak

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