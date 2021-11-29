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Gündem İstanbul 30 Kasım kargolar çalışmayacak mı? İstanbul motokuryeler çalışmıyor mu?
Gündem

İstanbul 30 Kasım kargolar çalışmayacak mı? İstanbul motokuryeler çalışmıyor mu?

İstanbul’da motosiklet elektrikli scooter kullanmak yasak mı 30 Kasım | İstanbul’da şiddetli lodos etkisini sürdürürken önce okullar tatil edildi ardından da trafikle ilgili bir karar alındı. Peki, kargolar çalışmayacak mı? Motokuryeler kaç gün ne zamana kadar çalışmayacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:26:00 -
İstanbul 30 Kasım kargolar çalışmayacak mı? İstanbul motokuryeler çalışmıyor mu?

İstanbul son yıllardaki en şiddetli fırtınayla karşı karşıya… Lodos sebebiyle İstanbul’da 4 kişi vefat etti 3’ü ağır 19 kişi yaralandı. Peki, yarın İstanbul’da kargolar kuryeler çalışmayacak mı?

İstanbul 30 Kasım kargolar çalışmayacak mı? İstanbul motokuryeler çalışmıyor mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, “İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle; trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00’ten yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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