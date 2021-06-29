İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 30 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da yaşanacak 16 saatlik su kesintisi öncesinde vatandaşlar tedbir almak için hangi ilçe ve mahallelerde suların kesileceğini araştırıyor. Peki, İstanbul 30 Haziran hangi ilçe ve mahallelerde su kesilecek? İSKİ su kesintisi ile ilgili son duyuru haberimizde...