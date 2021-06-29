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Yaşam İstanbul 30 Haziran hangi ilçe ve mahallelerde su kesilecek? İSKİ su kesintisi
Yaşam

İstanbul 30 Haziran hangi ilçe ve mahallelerde su kesilecek? İSKİ su kesintisi

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 30 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da yaşanacak 16 saatlik su kesintisi öncesinde vatandaşlar tedbir almak için hangi ilçe ve mahallelerde suların kesileceğini araştırıyor. Peki, İstanbul 30 Haziran hangi ilçe ve mahallelerde su kesilecek? İSKİ su kesintisi ile ilgili son duyuru haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-06-29 18:33:00 -
İstanbul 30 Haziran hangi ilçe ve mahallelerde su kesilecek? İSKİ su kesintisi

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ile Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın ve perşembe günü 16 saatlik su kesintisi olacak. Peki, sular hangi semtlerde kesileek?

İstanbul 30 Haziran hangi ilçe ve mahallelerde su kesilecek?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis caddesinde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri

Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri
Maltepe'nin Büyükbakkalköy mahallesi.

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