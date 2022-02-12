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Aktüel İstanbul 2 No'lu Barosundan tarihi adım! Resmen kuruldu
Aktüel

İstanbul 2 No'lu Barosundan tarihi adım! Resmen kuruldu

Yıllarca tek bir zihniyetindeki İstanbul Barosu'ndan güdümünden kurtularak oluşan İstanbul 2. Nolu Barosu’ndan tarihi bir adım geldi. İstanbul 2 Nolu Barosu hukuk dünyasından takdir görürken baroların işinin "hukuk" olduğunu da hatırlatarak "İslam Hukuku Araştırmaları Merkezi"ni kurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 14:01:00 -
İstanbul 2 No'lu Barosundan tarihi adım! Resmen kuruldu

 yeniakit  Ankara 

Yıllarca tek bir zihniyetin güdümünde kalan İstanbul Barosu'nda demokratik teamüllere ve kanuna uygun olarak "2.Baro" kurulması olanağı tanınmış ve kurulmuştu. İstanbul 2 Nolu Barosu hukuk dünyasından takdir görürken baroların işinin "hukuk" olduğunu da hatırlatarak "İslam Hukuku Araştırmaları Merkezi"ni kurdu.

Konuyla ilgili İstanbul 2 Nolu Barosunun açıklaması şöyle:

"Baromuzun merkezlerinden İslam Hukuku Araştırmaları Merkezi bugün itibariyle kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Merkezimizde görev alan ve alacak olan meslektaşlarımıza başarılar diliyor, merkezimizin bütün üyelerimiz için hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyoruz."

Baro Başkanı Yasin Şamlı da şu açıklamada bulundu:

"Baromuzun merkezlerinden İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ çalışmalarına başlamıştır. Merkezimizde görev alan ve alacak olan mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merkezimizin bütün insanlığa hayırlı ve faydalı olmasını niyaz ediyorum."

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