Istakoz yasak da Eyüpsultan’a karşı alkol serbest mi?
Akit TV'de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, İBB'nin tepki çeken hareketi masaya yatırıldı.
İBB’nin Eyüpsultan ilçesindeki Haliç Kongre Merkezi Sahil Alanında gerçekleştirdiği “Avrupa Günü” kutlamasında katılımcılara içki ikram edildi. İBB personellerinin “16 milyon için çalışıyoruz” yazılı kurum yelekleriyle içki servis ettiği görüntülere yansıdı.
Akit TV'de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, İBB'nin tepki çeken hareketi masaya yatırıldı.
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Murat Alan'ın yorumlarıyla yayınlanan programda, İBB'nin israf düşkünlüğüne vurgu yapıldı.
Karahasanoğlu, Anayasa'da gençlerin alkolden korunması gerektiğine yönelik madde olduğunu söyleyerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bütçesinden, kamu hizmeti için devlet kasasından verilen paradan alkol alımının yapılmaması gerektiğini söyledi.
Aynı zamanda programda, AK Partililerin kamuoyunu rahatsız eden ıstakoz yedikleri görüntüler de hatırlatıldı, ona tepki gösteren CHP'lilerin içki israfına sessiz kalmalarına dikkat çekildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Bu iş çığırından çıktı, böyle rezillik görülmedi! İçkili mekanda küçük kız çocuğunu sahnede dans ettirdiler