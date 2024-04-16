Istakoz polemiği CHP’yi aklamaz

Buğra Kardan İstanbul

CHP medyası iyice işin cılkını çıkardı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monako’da kendi parasıyla yediği ıstakoza ilk sayfalarında yer veren Sözcü ve Korkusuz gibi fonlu gazeteler, milletin parasıyla sefa süren CHP’li belediye başkanlarına ise tek laf etmedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamu kaynağıyla içki açtığı (buşon), papazlara Noel yemeği verdiği, Hristiyanlara karides ziyafeti çektiği, tekne turu yaptığı, danışmanı Murat Ongun’u ve ailesini İsviçre’ye kayak oteline yolladığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bütçeden yakınlarına hediye yağdırdığı gerçeğini gizlemeye çalışan CHP beslemesi gazetelerin Şebnem Bursalı’nın ıstakozuyla yatıp kalkmaları garipsendi.

Yaman çelişki

Bursalı’nın ıstakoz için ödediği faturayla ilgili yazıp çizen fonlu kalemşorların İmamoğlu’nun antrikot ve kalkan balığına yatırdığı 100 bin liraya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın oy kullanırken giydiği 122 bin liralık cekete ses etmemeleri tepki topladı. Para kuleleriyle anılan İmamoğlu’nun medyasının ıstakoz üzerinden yürüttüğü algı oyununa, AK Partililerle ilgili “Şatafatlı hayatları var” söylemine itibar edilmezken kamuoyunda “CHP’liler, milletin parasıyla sefa sürüyorlar” görüşü hakim oldu.

İşlerine geldiği gibi

akit’e konuşan gazeteci-yazar Mustafa Albayrak da şu değerlendirmede bulundu: “Şebnem Bursalı’yı yerden yere vuran fonlu medyanın CHP’li başkanları görmezden gelmesi riyakârlıktır. İmamoğlu yanlısı gazetelerin lüks harcamalarını belediyeye fatura edenlere kayıtsız kalmaları gayri ahlâkidir. CHP’nin üç maymun tetikçileri, pervasızca ‘Karşımızda olana yükleniriz, yanımızda yöremizde olana ne laf ederiz ne de laf ettiririz’ demektedirler. Tüm renkler kirlenir ama beyaz daha çok kirlenir. CHP zihniyetinin yaptığı yanlışlar dikkat çekmez. Muhafazakâr-mütedeyyin seçmeni temsil eden AK Parti’de ise aksi olur. Böyle bir partide yanlış belli olur, sırıtır. Bu yönüyle Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımını yanlış bulduğumu belirtmeliyim. Beşiktaş’ta yangın, Antalya’da teleferik faciasıyla karşı karşıya kalındı. Bunlar CHP’nin yönettiği yerlerde oldu, bir şey diyen oldu mu? Olmadı.

Seçmeni bile tuhaf

“Demek ki düzgün yapılar, hata yaptığında şiddetli tepki beliriyor. AK Parti hata yaptığında seçmen faturayı sandıkta kesiyor, belediyeleri elinden alıyor. Ama CHP öyle mi? İzmir’de, Çankaya’da, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de CHP’li belediyeler hiç hata yapmıyor mu? Buralarda her şey dört dörtlük mü? Buralarda seçmen, belediye başkanına ‘Kulağını çekiyorum’ demez mi? Demez. Fonlu medya da öyle. İmamoğlu’nu ve şürekâsını yermez, toz kondurmaz, AK Partili bir ismin yanlışını gördüğünde de yaygarayı koparmaya başlar. İşte fonlu medya bu.”

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İkiyüzlülükleri ortada

Gazeteci-yazar Murat Özer de şunları söyledi: “Bir kere Şebnem Bursalı’yı linç etmeye koyulanlara belediyenin kasasından yenilen yemekleri, yapılan tatilleri hatırlatmak gerek. CHP’ye yakın yorumcuların, yazarların Bursalı’yı hedef alırken İmamoğlu’nun danışmanını tatilini belediyeye fatura etmesine değinmemeleri çelişki. Gelinen aşamada ‘X ya da Y şahsı, kendi cebinden mi yoksa milletin kasasından mı yiyip içti’ sorusu önemli. Şebnem Bursalı, ıstakozun parasını kendi ödedi. Sıkıntı yiyip içtiğinin parasını millete ödetmek. İmamoğlu’nun belediyeye ait büyük köşkü restore ettirip konut olarak kullanması yanlış. Erdoğan için ‘Sarayda oturuyor’ tevziratında bulunanlar, bu yanlışı örtüyor. İmamoğlu’nun 3 yeni villasını seçimler arefesinde mal beyanına koymadığını görmeyenler, ıstakoza takılıp kalıyor. CHP’nin fonladığı medyanın ikiyüzlülüğü aşikâr. Burada halk dikkatli olmalı, algılara kanmamalı.”