İştahımızı kontrol altına almadığımız zaman kilo alımı kaçınılmaz oluyor. İştah artması ya da azalması yetersiz ve dengesiz beslenmekten kaynaklanan önemli bir sorundur. İştahı kesmenin en önemli ve etkili adımı sık öğünlerden oluşan bir diyet listesi hazırlamak ve kendinizi aç hissettirmeyecek şekilde dengeli ve düzenli beslenmektir.

İştahı bıçak gibi kestiği kanıtlandı!

Rezene tohumu yağı ise metabolizma hızlandırıcı etkiye sahiptir. Rezene tohumu yağı, düzenli tüketildiğinde iştahı kontrol altına alıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini yolunu koyuyor.

Etkileri sadece kilo verdirmekle kısıtlı değil. Bunun yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır ve vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Sindirim sistemine de destek sağlayan rezene tohumu yağı, bağırsak problemlerinin de üstesinden gelir.

Metabolik güçlendirici olan bu yağ, vücuttaki yağların parçalanmasına destek olur. Düzenli tüketildiğinde idrara çıkma isteğini artırır. Bu sayede vücudun su tutmasının da önüne geçilmiş olur.

Rezene tohumu yağı nasıl kullanılır?

Her sabah yemeklerden 15 dakika önce bir bardak ılık suyun içine 2 damla damlatın ve suyu için. Bu süreçte diyetiniz de önem taşıyor. Sadece rezene yağıyla kilo vermeniz zor olabilir. Diyet aşamasında karbonhidrat alımını azaltmalı ve bolca hareket etmelisiniz. Her şeyden önce yapmanız gereken şey ise rezene yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.