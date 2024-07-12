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Kadın - Aile İştahı anında kesen safran kürü! Diyet yapmadan kilo verin: Kilo vermek için o çay! Gören hayran kalıyor
Kadın - Aile

İştahı anında kesen safran kürü! Diyet yapmadan kilo verin: Kilo vermek için o çay! Gören hayran kalıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-12 20:27:00 - 2024-07-12 20:31:51
İştahı anında kesen safran kürü! Diyet yapmadan kilo verin: Kilo vermek için o çay! Gören hayran kalıyor

İştahınızı hızla kapatacak bir çare arıyorsanız, safran imdadınıza yetişti. Fazla kilolardan kurtulup fit bir görünüme sahip olmak birçok kişinin hayali. Spor ve diyetle zayıflamak ise birçok kişiye zor geliyor. Güçlü ve şifalı özellikleri iştah kesici aromatik etkisiyle bilinen greyfurt yağı ile birleştiğinde iştahı şıp diye kesen safran çayı tarifini her gün tüketerek daha kolay kilo kontrolü sağlayabilirsiniz.

İKİ GÜÇLÜ İŞTAH KESİCİ

İştah, kilo vermenin önündeki en büyük engel olmanın yanı sıra zaman zaman sağlıklı beslenme şeklinize de zarar verir.

Daha uzun süre tok hissetmek kolay kilo vermenin anahtarıdır. Bunun için doğanın gücünden faydalanın.

Safran ve greyfurt yağı 2 güçlü iştah kesicidir. Bu kür sayesinde bir daha acıkmayacaksınız.

SAFRAN İŞTAHI SIFIRLIYOR

Araştırmalar belli bir düzeyde safran tüketmenin, duygu durumumuzu etkileyen endorfin ve serotonin gibi hormonları düzenlediğini göstermiştir.
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Safranın etkilerinden olan iştahın ve atıştırma isteğinin kesilmesi serotoninin etkilerindendir.

Ayrıca safranın içerisindeki krosetin isimli kimyasalın yorgunluğa iyi geldiği ve enerjiyi arttırdığı bilinmektedir.

GREYFURT YAĞI

Greyfurt yağının içindeki yararlı asitler, antioksidanlar, enzimler ve uçucu yağlar sayesinde iştahınız kesilir, aşermeleriniz azalır, lenf sistemine verilen uyarı sayesinde enerjiniz artar.

Besinlerin kokusunun, besinleri tüketiyormuş gibi hissettiren etkileri vardır. Greyfurt yağını kokladığınız zaman vücudunuz greyfurtu yediğinizi düşündürür. Bu sayede iştahınız düzene girer.

Safran çayınızın içerisine bir kaç damla greyfurt yağı ya da bir dilim greyfurt atarak iştahınızı durdurabilirsiniz.

İşte iştah kesen safran çayı tarifi...

İŞTAH KESEN SAFRAN ÇAYI

6-7 yaprak safran bitkisi

2-3 damla greyfurt yağı

1 dilim greyfurt
1 çay kaşığı bal

Bir büyük boy cezve su

Yapılışı:

Büyük boy cezveye doldurduğunuz suyu ocakta hafif ateşte ısıtın.

Su kaynamadan önce safran bitkilerini ekleyin.

Ocağın ateşini artırın ve malzemelerinizi suda güzelce kaynatın.

10 dakika boyunca kaynattığınız safran çayını bir süzgeç yardımıyla süzerek fincanınıza boşaltın.

1 çay kaşığı balı ve 2-3 damla greyfurt yağını karışımınıza ekleyin.

İştah kesici safran çayı artık içilmeye hazır; afiyet olsun.

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