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ISTAC yönetimi güven tazeledi

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı:-"Türkiye’nin tahkim merkezi için Genel Kurulumuzdan aldığımız güvenle, yola daha güçlü devam ediyoruz"

26 Nisan 2019 Cuma 13:20
ISTAC yönetimi güven tazeledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), yönetimi 8. Genel Kurul Toplantısı ile güven tazeledi.

ISTAC açıklamasına göre, ISTAC yönetimi 8. Genel Kurul Toplantısı ile güven tazeledi. Genel Kurulda 2018 yılı faaliyetlerini değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC’ın çıtayı adım adım yukarı taşıdığını ve yeni dönemde daha aktif, daha etkin bir merkez haline gelmeyi hedeflediklerini vurguladı. Akıncı, "Türkiye’nin tahkim merkezi için Genel Kurulumuzdan aldığımız güvenle, yola daha güçlü devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ISTAC’ın ilk yönetim kurulu, 4 yıllık görev süresini bugünkü Genel Kurul Toplantısı ile tamamlamış oldu. Divan Heyeti Başkanlığı’nı M. Arif Parmaksız’ın yaptığı Genel Kurul’da, ISTAC yönetimi için oy kullanıldı.

Genel Kurul’da gerçekleşen seçim sonucu; Prof. Dr. Ziya Akıncı (Başkan), Müjdat Keçeci, Hakan Öztatar, Mehmet Fatih Bilici, Av. Bülent Şarlan yeni Yönetim Kurulu’nu oluşturdu. İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu, iki isim değişikliğiyle ikinci 4 yıllık dönemde de göreve devam edecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni (TİM) temsilen, ilk dönem yönetim kurulunda Başkan Vekili olarak görev yapan Mustafa Çıkrıkçıoğlu ISTAC’a veda ederken, üyelik koltuğunu TİM temsilcisi Mehmet Fatih Bilici’ye devretmiş oldu. Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen ISTAC yönetiminde 4 yıl görev yapan Av. Rifat Bacanlı da, yönetim kurulu üyeliğini meslektaşı Av. Bülent Şarla’ya devretti. Bacanlı’nın ISTAC Genel Kurul üyeliği ise devam ediyor.

Seçimin ardından, İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Genel Kurul delegelerine kuruma verdikleri destek ve yönetim kuruluna gösterdikleri güven için teşekkür etti. Akıncı, 4 yıllık ilk faaliyet döneminde görev alan ISTAC Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür plaketi sundu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 13:20
  1. ISTAC

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