İşsizlikte bahar dalgası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 Mart ayında geçen yılın aynı dönemine nazaran 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin oldu. İşsizlik oranı 4 puanlık artışla yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine nispeten 704 bin azalarak 27 milyon 795 bine düştü. İstihdam oranı ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 45,4’e geriledi.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, yüzde 57,4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, inşaat sektörünün 1,8 puan düşerken; hizmet sektörünün 2,1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişim göstermedi.