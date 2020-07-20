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Ekonomi

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Temmuz ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 27 Temmuz’da başlıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 10:36:00 -
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi. 

“Temmuz Ayına İlişkin Ödemeler 27-29 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak” 

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı. 

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