İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; 5 Ağustos'ta verilmesi planlanan işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin Kurban Bayramı nedeniyle öne çekileceğini belirtti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak ancak sistem üzerinde IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlar ise ödemeleri PTT üzerinden TC Kimlik Numaraları ile çekebilecek.

Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.