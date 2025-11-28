İşsizlik rakamları belli oldu! TÜİK verileri paylaştı!

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 27 bin azalışla 3 milyon 33 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 seviyesinde ölçüldü.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.