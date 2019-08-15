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İşsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayında işsizlik rakamlarının yüzde 12.8 olduğunu açıkladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:12
İşsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayında işsizlik rakamlarının yüzde 12.8 olduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:12
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. işsizlik rakamları

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