İşsizlik parası (İşsizlik aylığı) 2022 ne kadar? En düşük en yüksek işsizlik maaşı 2022’de ne kadar?

İşsizlik maaşı ne kadar 2022? En yüksek işsizlik maaşı 2022 ne kadar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı aralık 2021 işsizlik rakamlarına göre, 3 milyon 623 bin kişi işsizdir. Devlet işsizlere şartları taşımaları durumunda işsizlik maaşı vermekte. Asgari ücretin net 4 bin 250 TL olmasından sonra işsizlik parası da arttı. 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. Peki işsizlik maaşı 2022 ne kadar? 20222 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük, en yüksek işsizlik maaşı 2022 tutarı.

2022 yılı asgari ücret zamlandı. Asgari ücret yüzde 50 oranında zamlanarak net asgari ücret 2022'de 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli bakım aylığı, engelli aylıkları yükseldi, Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022'de işsizlik maaşı ne kadar verlecek? İşte 2022 işsizlik maaşı tutarı ve işsizlik maaşı alma şartları.

2022 işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücrete endeksli bir diğer konu işsizlik maaşının üst limiti. Asgari Ücret Komisyonu’nun asgari ücret açıklamasının ardından işsizlik maaşı ücreti de belirlendi. İşsizlik maaşının en yüksek tutarı, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’i olabiliyor. 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaşı; 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

Kimler işsizlik maaşı alır? İşsizlik parası alma şartları neler? Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

İşsizlik parası ne kadar kaç ay alınır? İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik maaşını alırken yapılması gerekenler neler?

İşsizlik maaşı alırken yapılması gerekenler neler?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması yurtdışına çıkılması bir işte çalışmaya başlanması veya mahkeme kararıyla işe iade edilmesi, hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir. İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.