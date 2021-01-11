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Ekonomi İşsizlik oranı ne kadar? İşsizlik oranında son durum
Ekonomi

İşsizlik oranı ne kadar? İşsizlik oranında son durum

Bütün vatandaşların büyük bir merakla beklediği Türkiye'de işsizlik oranı açıklandı. Peki Türkiye işsizlik oranı ne kadar oldu? İşte son durum…

Yeniakit Publisher
2021-01-11 18:56:00 -
İşsizlik oranı ne kadar? İşsizlik oranında son durum

Açıklanan işsizlik rakamlarına göre 2020 yılının Ekim ayında 2019'un Ekim ayına göre 0,7 puan azalışla yüzde 12,7'ye kadar düşüş gösterdi.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalışla yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,4 puan gerileyerek yüzde 24,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,7 puan düşüşle yüzde 13 olarak belirlendi.

 

 

 

 

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