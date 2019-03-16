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İşsizlik oranı aralıkta yüzde 1.2 yükseldi

TÜİK'in açıkladığı istatistiklere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişiye çıktı.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:38
İşsizlik oranı aralıkta yüzde 1.2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2018’e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 13,5 oldu. İşsizlik oranı Aralık 2018’de bir önceki aya göre 1,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 3,3 puanlık artışla yüzde 15,6 olarak tahmin edildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:38
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. iş gücü istatistikleri
  3. işsiz sayısı
  4. Tarım dışı işsizlik oranı
  5. işsizlik oranı

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