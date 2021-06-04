İşsizlik ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı yattı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik maaşı alanların beklediği müjdeyi son dakika olarak duyuru. Peki işsizlik maaşı yattı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin olarak, "Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi. Ödemeler vatandaşların IBAN bilgileri varsa hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgi bulunmayan vatandaşlar ise PTT şubelerinden ödemelerini alabilecekler.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 lira oldu.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.

İsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir