İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman? Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında yatacak?

Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi. 5 Ağustos'ta yapılması gereken ödemeler 27 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Ödemelere ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadesini kullandı.

TC numarasına göre kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri ne zaman yapılacak?

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını söyledi. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.