İşsizlik maaşı ne kadar 2021 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısını yaptı ve zam oranını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylelikle asgari ücrete 500 lira zam yapıldı. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret zammıyla pek çok ödemeye de zam yapılmış oldu. İşsizlik maaşı ödeneğinden yararlananlar maaşların ne kadar olduğunu araştırıyor. İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? | İşsizlik maaşına ne kadar zam geldi?

İşsizlik maaşına asgari ücretle birlikte zam yapılmış oldu. 2021 itibariyle 1168.27 TL olan maaş 1420.14 TL'ye yükseldi. 1389.37 lira olan işsizlik maaşı ise 1688.91 TL'ye çıktı. 2336.53 TL işsizlik maaşı alanların maaşları ise 2840.28 liraya çıktı.