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İşsizlik maaşı nasıl alınır şartları nelerdir nereye başvurulur

İşsizlik maaşı nasıl alınır kaç gün çalışınca alınır, işsizlik parası nasıl alınır nereye başvurulur… İşsizlik parası almak isteyenler işsizlik maaşı için ne gerek? sorusunun cevabını merak ediyor. İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı kaç para sorularını işten çıkıp işsizlik parası almak isteyenler son İŞKUR işsizlik maaşı haberlerini sorgulamakta. İşsizlik maaşı nasıl alırım diyenler, işsizlik maaşı almak için ne gerekir, işsizlik maaşı kaç para, İşsizlik maaşı kaç ez alınır? İşsizlik maaşı alma şartları nedir? sorularını da soruyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:09
İşsizlik maaşı nasıl alınır şartları nelerdir nereye başvurulur

İşsizlik maaşı nasıl alınır kaç gün çalışınca alınır, işsizlik parası nasıl alınır nereye başvurulur… İşsizlik parası almak isteyenler işsizlik maaşı için ne gerek? sorusunun cevabını merak ediyor. İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı kaç para sorularını işten çıkıp işsizlik parası almak isteyenler son İŞKUR işsizlik maaşı haberlerini sorgulamakta. İşsizlik maaşı nasıl alırım diyenler, işsizlik maaşı almak için ne gerekir, işsizlik maaşı kaç para, İşsizlik maaşı kaç ez alınır? İşsizlik maaşı alma şartları nedir? sorularını da soruyor.

İşsizlik maaşı nasıl alınır şartları nelerdir 2019? İşsizlik maaşı için işçinin hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak priminin ödenmiş olması gerekir. İşsizlik maaşı alan aynı şartları tamamlayarak tekrar işsizlik maaşı alabilir. İşsizlik maaşı nasıl alınır nereye başvurulur?

İşsizlik maaşı kaç kez alınır?

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. 

İşsizlik maaşını kim alır?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik maaşı almak için nereye başvurulur?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

Eksik sigorta primi hesaplama eksik yatırılan prim günü borçlanarak yatırılır mı?

4500 günle tazminat nasıl alırım? 4500 gün kıdem tazminatı şartları, kıdem tazminatı nasıl alınır?

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır. 

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller    

Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

Hastalık,

Ücretsiz izin/aylıksız izin

Disiplin cezası

Gözaltına alınma,

Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

Kısmi istihdam,

Grev,

Lokavt,

Genel hayatı etkileyen olaylar,

Ekonomik kriz,

Doğal afet,

Fesih tarihinde çalışmamış

Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

Kısa çalışma ödeneği

Yarım çalışma ödeneği nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.

Bununla birlikte, 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

İşsizlik maaşı alanlar hangi hizmetlerden faydalanır?

 İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik maaşı ne kadar alınır?

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:09
  1. İşsizlik maaşı nasıl alınır
  2. İşsizlik maaşı şartları nelerdir
  3. İşsizlik maaşı nereye başvurulur
  4. İşsizlik maaşı nasıl alınır şartları nelerdir 2019?
  5. İşsizlik maaşı nasıl alınır nereye başvurulur?
  6. İşsizlik maaşını kim alır?

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