İşsizlik maaşı nasıl alınır 2019 İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama

İşsizlik maaşı nasıl alınır? Sorusu işten çıkan ve iş arayan vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Devlet işten çıkartılıp iş arayanlara geçimlerini sağlamak amacıyla İŞKUR aracılılığıyla işsizlik maaşı verir. İŞKUR işsizlik maaşından yararlanmak isteyenler 2019 İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı şartları 2019 nelerdir, işsizlik maaşı kimler alabilir, işsizlik maaşı için nereye başvurulur, işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? sorularının yanıtını aramakta.

İşsizlik parası almak isteyen vatandaşlar işsizlik maaşı almak için gerekli olan şartların neler olduğunu araştırmaya devam ediyor. İŞKUR işsizlik maaşından faydalanmak isteyenler işsizlik maaşının şartlarını ve nasıl alınacağınının yanında İşsizlik maaşı ne zaman kesilir? İşsizlik maaşı ne kadar sürede alınır? İşsizlik maaşı nası hesaplanır? sorularını da arama motoru üzerinen sorgulamakta. İşte işsizlik maaşı alacak kişilerin bilmesi gereken detaylar…

- Kişinin işten çıkarılmış olması gerekmektedir.

- Kişinin işsizlik maaşı alabilmesi için otuz gün içerisinde İşkur’a başvurması gerekmektedir.

- Başvurular direkt olarak İşkur bürolarına ya da elektronik ortam üzerinden yapılabilmektedir.

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Bu şartları yerine getiren kişiler İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ya da herhangi bir bayisine giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İşsizlik maaşı ne kadar sürede alınır?

İşsizlik parası 6 ay, 8 ay ve 10 ay olmak üzere sigorta primlerinin yatırılmasına göre belirleniyor. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik maaşı veriliyor.

İşsizlik maaşı nası hesaplanır?

İşsizlik maaşı hesaplaması kişinin aldığı aylığa göre yapılmaktadır. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık göstermektedir. Ancak bu maaş oranlarının belirli bir tavan ve taban fiyatları bulunmaktadır. Buna göre 2019 senesinde işsizlik maaşları en düşük 1.015 ve en yüksek 2.030 TL olarak belirlenmiştir. İşsizlik maaşı hesaplamasını yapmak için vatandaşların işsiz kalmadan önceki son dört ay içerisinde aldıkları brüt ücretin yüzde 40’ı hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşının kaç ay alınacağına ve ne kadar bir maaş alınacağına dair tüm unsurlar, kişinin aldığı maaşlara göre belirlenmektedir.

Ödeneği almaya hak kazanan kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. Öte yandan işsiz kalan kişinin yeni bir iş bulması ve meslek geliştirme, edindirme kurslarından yararlanması da yine İŞKUR tarafından sağlanıyor.

İşsizlik maaşı ne zaman kesilir?

Mahkeme kararı ile beraber işçinin işe iade edilirse:

- İşçiye emekli maaşı bağlanmış ise,

- İşçinin yeni bir işe başlama durumu söz konusu ise,

- Sağlık Kuruluşundan rapor alması durumunda,

- İkamet adresinde değişimler meydana gelmiş ise,

- Askerlik durumundaki değişimler meydana gelmiş ise kesintiler meydana gelebilmektedir.

Bu gibi durumlarda 15 gün içerisinde durumun İŞKUR’a bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, fazla ödemeler yasal faizi ile beraber İŞKUR’a ödenmek zorunda olacaktır.