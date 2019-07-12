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İşsizlik maaşı alma şartları 2019 İŞKUR?

İşsizlik maaşı alma şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? Belli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılan ve belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlar işsizlik ödeneği almaya hak kazanıyorlar. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanıyor. Peki İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları ne?

12 Temmuz 2019 Cuma 20:15
İşsizlik maaşı alma şartları 2019 İŞKUR?

İşsizlik maaşı alma şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? Belli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılan ve belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlar işsizlik ödeneği almaya hak kazanıyorlar. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanıyor. Peki İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları ne?

İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları ne?

Yapılan düzenlemeyle işsizlik sigortasından yararlanmak için gerekli 'son 120 gün kesintisiz prim ödeme' şartı kaldırıldı. Yani devamsızlık nedeniyle prim ödemesinde kesinti olan kişiler de işsizlik maaşı alabiliyor.

İŞKUR’un resmi internet sitesin yer alan bilgilere göre işsizlik maaşı alma şartları şu şekildedir:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İşsizlik maaşı ne kadar?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:15
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