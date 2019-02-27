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İşsizlik maaşı alma şartları 2019 değişti mi? Hangi şart kaldırıldı?

İşsizlik maaşı alma şartları vatandaşların merak ettiği konular arasında. İşsiz kalan kişiler devletten işsizlik maaşı alma hakkına sahiptirler. Ancak ödenen işsizlik maaşını almak isteyen vatandaşlar bazı şartları sağlamak durumunda. Peki işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşları alma şartları değişti mi? İşte detaylar...

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:50
İşsizlik maaşı alma şartları 2019 değişti mi? Hangi şart kaldırıldı?

İşsizlik maaşı alma şartları vatandaşların merak ettiği konular arasında. İşsiz kalan kişiler devletten işsizlik maaşı alma hakkına sahiptirler. Ancak ödenen işsizlik maaşını almak isteyen vatandaşlar bazı şartları sağlamak durumunda. Peki işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşları alma şartları değişti mi? İşte detaylar...

İşsizlik maaşı alma şartları değişti mi?

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmış oldu.

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, (bu şart kaldırıldı)

- Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvuru Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.

İşsizlik maaşından kimler yararlanabilir?

İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

İşsizlik maaşı 2019 ne kadar?

İşsizlik maaşı son aldığınız brüt maaşa, ve Son 3 yıldaki prim gününüze göre hesaplanıyor. Maaşınız ve prim gününüz ne kadar fazla ise alacağınız işsizlik maaşı da o kadar artıyor.

2019 yılında en yüksek işsizlik maaşı 2.031,99 TL olurken en düşük işsizlik maaşı da 1.015,59 TL oldu.

İşsizlik maaşı almak için ne yapılmalı?

Sigortalı bir işte çalışırken istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonra İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:50
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