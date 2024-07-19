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Spor Israrla istediği genç yıldız ana kadroya 6 milyon euro bedelle geldi: Galatasaray yeni Sacha Boey'ine kavuştu!
Spor

Israrla istediği genç yıldız ana kadroya 6 milyon euro bedelle geldi: Galatasaray yeni Sacha Boey'ine kavuştu!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 19:06:00 - 2024-07-19 19:10:21
Israrla istediği genç yıldız ana kadroya 6 milyon euro bedelle geldi: Galatasaray yeni Sacha Boey'ine kavuştu!

Galatasaray'da Sacha Boey'in ayrılığı sonrası boşalan sağ bek mevki için sonunda mutlu sona ulaşıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un aylardır ısrarla istediği 21 yaşındaki genç oyuncu Guela Doue transferi başarıyla bitirildi. Doue de aynı Sacha Boey gibi Rennes'den geliyor. Oyuncunun bonservisi bonuslar hariç 6 milyon euro.

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ SACHA BOEY'İ!

Geçtiğimiz Ocak ayında 30 milyon euro bedelle Sacha Boey'u Bayern Münih'e satan Galatasaray, uzun süredir sağ bek arayışına devam ediyordu. Sarı kırmızılı takım sonunda yeni Boey'u yine Rennes kulübünde buldu. İşte başarıyla biten transferin maliyeti...

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk’un da çok istediği Guela Doue’de mutlu sona ulaştı.

Transferdeki gelişmeler Okan Buruk’un keyfini yerine getirdi. Sağ bek listesindeki ilk isim olan Guela Doue’nin işinin bitirilmesi sarı-kırmızılı takımın patronunu rahatlattı.

21 yaşındaki Fildişi Sahilli bekin oyun sisteminde çok önemli bir rol üstleneceği ve bu yüzden Okan Buruk’un Rennes’in genç futbolcusu için bugüne kadar çok ısrarcı olduğu belirtildi.
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Galatasaray, Doue ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Fildişili futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan 1.2 milyon euro net maaş kazanacak. 21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.

Rennes ile 6 milyon bonservis + 2 milyon (bonuslar) olmak kaydıyla anlaşan Galatasaray, Guela Doue ile 1.2 milyon euro maaş anlaşmasında son imzaları bekliyor.
Galatasaray, Fildişi Sahilli sağ beki hafta sonu İstanbul'a getirip, pazartesi günü de kampa götürmeyi planlıyor.

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