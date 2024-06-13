İsrail’in safındaki katiller hesap versin

Sebahattin Ayan İstanbul

Akit’in “Siyonist uşaklarını vatandaşlıktan atın” manşetiyle gündeme getirdiği ve HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun kanun teklifiyle Meclis gündemine taşıdığı ‘Türk kimliği taşıyan ve İsrail’e giderek katliama katılan Siyonistlerin vatandaşlıktan atılması’na destek büyüyor.

Türk vatandaşı olup İsrail saflarında savan Siyonist sevicilerine yönelik gerekenin yapılmasını isteyen Musevi iş adamı Kasadolu da akit’e yaptığı açıklamada Zekeriya Yapıcıoğlu’na destek verdi. Yapıcıoğlu’na teşekkür eden Kasadolu, “Ben HÜDAPAR’ın meclise taşıdığı teklifi yürekten destekliyorum. Bugün değil aylardır bu konu üzerinde duruyorum. Hatta bundan 10 sene önce de yine bu konu gündeme gelmiş, Ankara’da da bir suç duyurusu olmuştu. Fakat sonuç çıkmadı. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Türkiye’de yaşayıp da İsrail’e gidip savaşıp tekrar geri dönenler hakkında araştırma yapıyor” dedi.

Biz Türk'üz

Türk Yahudileri olarak İsrail safında savaşanların tespit edilmesini istediklerini belirten Kasadolu, “İsrail’de savaş faaliyetlerinde bulunan Yahudiler yani Türk vatandaşı olan Yahudiler varsa onların bulunmasını istiyoruz. Ben bu kanun teklifini yürekten destekliyorum. Bu tür insanları da protesto ediyorum, te’lin ediyorum. Biz Türk’üz. Türkiye’mizin menfaati neredeyse oradayız. Bu savaşta Türkiye durumunu ve duruşunu belli etmiştir. Bu savaşta biz Hamas’ın yanında yer aldık ve almaya devam ediyoruz. Hiç kimse gelip de Hamas’a terörist diyemez. Çünkü bizim duruşumuz belli. Politikamız belli. Nitekim Amerika da ikinci dünya savaşında Japonlarla savaşırken bütün Japon asıllıların hepsini kampa almış. Savaş sonuna kadar bir tek Japon yok sokakta. Neden? Bu adamlar suç mu işlemiş? Ama hepsini potansiyel işbirlikçi diye almışlar içeri. Ha bizde böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bizim Türk Yahudileri yüzde 100 ülkemize tam sadakatle bağlıyız. Bu konuda da her türlü faaliyeti yapmaktayız. Yani bir-iki tane hainin çıkmış olması bizi toplum olarak suçlamaz. Bilakis varsa böyle bir tanıdığım kafasını ben koparırım. Benim ülkemin taraf olduğu bir olayda ben Doğan Kasadolu ve diğer Yahudiler ancak Türk ordusu yanında savaşa gider. Aramızda hain yok mu? Tabii ki var. FETÖ neydi? Hepimiz geçmişte olanları gördük” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde HÜDAPAR’ın meclise sunduğu kanun teklifini de desteklediklerini vurgulayan Doğan Kasadolu, “Zekeriya Bey’in teklifini olumlu karşılıyorum. Dolayısıyla bu kanunu yürekten destekliyorum. Tabii bu kanun çıkarken çok teknik bir çalışma gerektiriyor oldubittiyle çıkacak bir kanun değil. Çünkü çifte vatandaşlık mevzusu var. O konuyu nasıl giderecekler onu teknik olarak hukukçularımız mecliste değerlendirecektir. Yani dört başı mamur, dört dörtlük bir kanunun çıkması lazım. Ben kanun çıkardım demekle olmaz. Yarın gider Almanlar da Türk vatandaşlarıyla ilgili böyle bir kanun çıkarırlarsa uluslararası sorunlar çıkar” uyarısını yaptı.

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