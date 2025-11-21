  • İSTANBUL
Dünya İsrailliler teröre devam ediyor
Dünya

İsrailliler teröre devam ediyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrailliler teröre devam ediyor

Filistin topraklarını gasbeden yamyam İsrailliler, Ramallah'ta baskın verdiği bir çiftlikle 5 evi ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın merkezindeki Ramallah kentinin kuzeydoğusunda bulunan bir çiftliği ve Filistinlilere ait 5 evi ateşe verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah’ın kuzeydoğusundaki Taruca bölgesine saldırdı. Doğu Mezraa beldesinde 4’ü yapım aşamasında olan 5 evi ateşe verdi.

Tanıklar, alevlerin ağır hasara yol açtığını, İsrail ordusunun ise saldırıyı durdurmak için müdahalede bulunmadığını aktardı.

Komşu Ebu Fellah beldesinde ise vatandaşlar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasabadaki Filistinlilere ait bir çiftliği yaktığını, çiftlikteki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Son haftalarda Ramallah’ın kuzey ve doğu bölgelerinde, gaspçı İsraillilerin ev ve araç yakmaktan Filistinli çiftçilere saldırmaya kadar uzanan ve İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırılarında artış yaşanıyor.

