İsrailliler "İstanbul olmaz" dedi, hemen kabul edildi! Vahşete alenen destek...

Son günlerde spor camiasında yaşanan İsrail skandallarını gündemde tutan Hukukçu Yaşar Baş, son olarak Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak basketbol müsabakasının perde arkasındaki skandalı ortaya çıkardı.

Baş’ın X hesabından yaptığı uzun paylaşımı şu şekilde:

İsrail’in Maccabi Tel Aviv Basketbol takımı, Fenerbahçe Beko ile Türkiye’de oynayacağı Turkish Airlines Euroleauge maçının; Güvenlik endişesi nedeniyle başka bir yere alınmasını talep etti…

Euroleauge yönetimi de bu talebi kabul edip, maçı Belgrad’a aldı..

Türkiye’de Siyonist vahşete yönelik demokratik tepkiler dışında, İsrail vatandaşlarına veya Yahudilere karşı bırakın şiddeti, herhangi bir öfke bile yok…

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Hatta Türkiye’de bulunan Israil’li sporcuların bırakın tehlike altında olmasını, Filistin’e başsağlığı dilenen maçı bile boykot etmelerine izin bile veriliyor…

Buna rağmen Maccabi Tel Aviv takımının, Türkiye’yi güvensiz ülke ilan etmesi bir provokasyonuna, Euroleague yönetimi bu provokasyona ortak olarak maçın yerini değiştirdi…

Türk Hava Yolları’nın sponsor olduğu Euroleague yönetimi, Ukrayna savaşı nedeniyle tüm Rus takımlarını, tüm turnuvalardan ihraç etmişti….

İsrail açıkça soykırım yapıyor, savaş suçlarının tümünü birden işliyor, devlet terörü uyguluyor…..

Rusya’ya uygulanan yaptırımların benzerini uygulamayı bırakın…. İsrail takımları özel bir koruma altında tutuluyor….

Rus sporcularına veya spor kulüplerine sportif kısıtlama getirilirken, kısıtlama getirilen kulüp veya sporcuların, Ukrayna savaşı karşısında takındıkları tutumlar araştırılmadı bile…

Israil’li sporcular ve spor kulüplerinin bazıları Gazze’de yalanan siyonist vahşete, soykırıma, savaş suçlarına aleni destek veriyor…

Maccabi Tel Aviv futbol takımının, UEFA Avrupa Konferans Liginde, Polonya’nın Zorya takımını 3-1 yendiği maç sonrasında takım kaptanı Eran Zahavi, Savaştaki ülkesi için oynadıklarını ifade etti…

Türk Milli takımı oyuncularına, Türk Ordusunun terörle mücadelesine destek vermek için asker selamı vermeleri nedeniyle soruşturma açan UEFA, İsrail askeri gibi davranan Maccabi Tel Aviv takımı oyuncularını özel koruma altında tutuyor..

Maccabi Tel Aviv takımının ne kadar sivil olduğunu da anlatayım…

Maccabi Tel Aviv kulübünün internet sitesinde DEVLET BİR CEPHE, MİLLET İSE ORDUDUR başlığı ile yayınlanan bildiride; Gazze’deki vahşet, soykırım ve savaş suçları alenen destekleniyor, tüm Maccabi ailesi Gazze’deki vahşete katılmak için askere gitmeye çağrılıyor…

Maccabi, Aramice’de ÇEKİÇ anlamına gelen ve İsrail askerlerini ifade etmek için kullanılan bir kavram…

Gördüğünüz gibi Maccabi Tel Aviv kulübü, sivil falan değil; İsrail askeri kurumlarının kontrolünde, siyonist vahşetin, soykırımın, savaş suçlarının ortağı….

Peki Rus kulüpleri ve Rus sporcularının, Ukrayna savaşına karşı olanlarına bile yaptırım uygulayan Euroleague yönetimi, siyonist vahşetin, soykırımın, savaş suçlarının ortağı olduklarını açık açık söyleyen Israil’li sporculara ve takınlara karşı ne yapıyor?…. Koca bir hiç….

Hatta soykırıma yardım etsinler diye maçları erteleniyor… Olur ya Türkiye’de tribünde protesto olur diye, maçları Belgrad’a alınıyor…

Kısa bir bölümünü anlattığım bu ahlaksızlık ve iki yüzlülüğe spor denilip denilemeyeceğine de siz karar verin…