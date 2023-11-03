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Dünya İsrailliler, Filistinli işçilerin parasını ve telefonlarını gasp etti!
Dünya

İsrailliler, Filistinli işçilerin parasını ve telefonlarını gasp etti!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 16:07:00 -
İsrailliler, Filistinli işçilerin parasını ve telefonlarını gasp etti!

İşgal altındaki kentlerde çalışan Filistinli işçilerin paralarını ve telefonlarını gasp eden işgal rejimi, işçileri Gazze'ye gönderdi.

İşgal altındaki kentlerde çalışan Filistinli işçilerin paralarını ve telefonlarını gasp eden işgal rejimi, işçileri Gazze'ye gönderdi.

Batı Şeria'da bulunan Filistinli işçiler Gazze'ye yürüyerek girerken, bazı işçilerin ellerinin kelepçeli ve gözlerinin bağlı olması dikkat çekti.

Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından 28 gündür işgal rejimi Gazze'ye bomba yağdırıyor. (İLKHA)

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