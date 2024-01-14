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Gündem İsrailliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızına saldırdı
Gündem

İsrailliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızına saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 08:15:00 -
İsrailliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızına saldırdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı siyah insanları överken bile ırkçılığını gizleyemiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan bir ekran görüntüsü ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı siyah insanları överken bile ırkçılığını gizleyemiyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, iddiaya konu ekran görüntüsündeki sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

" 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı siyah insanları överken bile ırkçılığını gizleyemiyor' iddiası doğru değildir. İsrail propaganda hesaplarının bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir.

Ayrıca bahse konu hesaptan yapılan paylaşımın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasına destek amacı taşıdığı, yazılan Arapça nottaki deyimin yanıltıcı bir biçimde 'ırkçılık' olarak nitelendirildiği belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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